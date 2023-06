"Guarda dove sono, è bellissimo" I messaggini agli amici da tutta Italia E ora c’è rabbia insieme alle lacrime

A casa della famiglia Sensitivi ieri si sono recati parenti e amici per abbracciare Gabriella e Maurizio. Leonardo anche dopo il trasferimento a Seano aveva mantenuto i contatti con gli amici più cari.

"Ne abbiamo fatte tante insieme – sono le parole di uno di loro, Giacomo – ricordo le nostre uscite, un’amicizia che non si è mai interrotta. Leonardo mandava anche a me, tramite WhatsApp, le fotografie di queste montagne dove era a lavorare, i luoghi più sperduti ma suggestivi dell’Italia potevo vederli attraverso il suo lavoro. ’Guarda dove sono’, mi scriveva, sicuramente contento di essere arrivato così in alto e di aver contribuito a disegnare la mappa dell’Italia. Le sue fotografie mi hanno aiutato anche a visitare quei posti. Non riesco ancora a farmi un’idea che sia morto durante una missione, perché non si può morire sul lavoro nel 2023. Leonardo non meritava questo".

Tanti altri amici hanno espresso il proprio dispiacere anche a Maurizio perché i due fratelli hanno sempre diviso tutto, dalla camera alle amicizie. Leonardo Sensitivi aveva trascorso l’infanzia e l’adolescenza in un borgo dove all’epoca, erano gli anni Settanta e Ottanta, tutti si conoscevano quindi la notizia ieri ha fatto rapidamente il giro, fra incredulità e sgomento. Ieri mattina, il personale dell’Istituto Geografico Militare si è recato a casa di Piera e Samuele a Seano per portare conforto, il cordoglio dei vertici del Ministero della Difesa e illustrare alla famiglia come si svolgeranno le procedure per il ritorno a casa di Leonardo.

Il sindaco di Carmignano, appresa la notizia, si è detto profondamente dispiaciuto: "E’ con commozione – ha scritto Edoardo Prestanti in una nota – che esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai familiari di Leonardo Sensitivi, il nostro concittadino morto oggi assieme ad altri due colleghi, mentre svolgeva il proprio lavoro per l’Istituto Geografico Militare di Torino. Siamo davvero addolorati".

M.S.Q.