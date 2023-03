Guadagnare un metro in più nella speranza

Maristella Carbonin

In fila davanti alla questura, tutta la notte. E diciamo che non ancora le temperature dell’estate. Ma chi meglio arriva, più guadagna metri nella speranza di poter consegnare la domanda per chiedere il permesso come richiedente asilo, appunto. Il nodo è sempre lo stesso: poco personale e gli uffici della questura hanno dovuto mettere un tetto giornaliero agli accessi. Al massimo dieci. E così, armati di pazienza, tanti richiedenti asilo hanno deciso di passare la notte svegli. A più di una persona una notte non è bastata, e così c’è chi è dovuto arrendersi, dopo ore sulla strada. Toccherà tornare un’altra volta. Un’altra notte. Sperando di guadagnare metri. Speranza che la maglia si allarghi.