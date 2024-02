Gruppo AF Tushe Prato sfida Camerano per la leadership

Dopo un turno di sosta, torna in campo la Gruppo AF Tushe Prato. Nella quarta e penultima giornata di ritorno, la squadra allenata da Valentina Megli deve andare a far visita alle marchigiane del Camerano, avversario ostico che in classifica segue a soli due punti di distacco. Le pratesi sono prime in compagnia del Chiaravalle che in questo turno ha la possibilità di giocare sul campo del fanalino di coda Flavioni Civitavecchia. Ad ogni buon conto, sia la Gruppo AF Tushe che l’avversario di turno e l’altra capolista sono già qualificate per il girone F della fase a orologio, mentre le altre tre formazioni del girone C della serie A2 femminile, Conversano, Euromed Mugello e Flavioni Civitavecchia faranno parte del girone E. Le pratesi, nel match di oggi alle 17, cercheranno di fare propri i due punti per potersi giocare il primo posto sabato prossimo.