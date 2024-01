Grossa chance per lo Jolo. E il Csl punterà a salvarsi

Il diciottesimo turno dei campionati di Prima e Seconda Categoria è pronto a prendere il via alle 15 di domani, con le formazioni di Prato e provincia chiamate ancora una volta a dare il 110%. A partire dallo Jolo, che ha l’opportunità di balzare in testa al girone C di Prima Categoria: la banda Diodato deve espugnare il campo dell’Isolotto fanalino di coda e sperare che la Folgor Calenzano non vinca. Il CSL Prato Social Club riceverà l’Atletica Castello e può allontanarsi dalle sabbie mobili, mentre il C.F. 2001 è chiamato a battere il Gambassi. In Seconda Categoria, il Montemurlo Jolly terza forza del girone E andrà a Borgo a Buggiano per riavvicinarsi a quella vetta che dista 4 lunghezze. Prato Nord e Chiesanuova potrebbero (ri)fare capolino nelle prime posizione, a patto di non fallire i "match-point" rispettivamente contro Montale Pol.90 Antares (al Galleni) e San Felice (in trasferta). La Querce farà invece visita all’Olimpia Quarrata per uscire dalla zona playout. Interessante anche il programma del girone F: la Virtus Comeana attualmente terza attende la capolista Daytona e in caso di successo, i comeanesi centrerebbero l’aggancio. E c’è poi La Pietà, che nonostante l’ultima sfilza di risultati negativi resta comunque a soli 5 punti dal vertici. Completano il quadro Poggio a Caiano – Tavola, Mezzana – Virtus Rifredi, Real Peretola – Prato Sport e Vernio – Sesto.