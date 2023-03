"Grazie Massimo" Con quattro sindaci l’affettuoso ricordo di Carlesi in Comune

Ricordi, commozione, gratitudine. Tanti pratesi ieri hanno voluto salutare Massimo Carlesi, nella camera ardente allestita nel salone consiliare del Comune, per mostrare vicinanza alla famiglia, la moglie Manuela, le figlie Irene e Lidia, gli adorati nipoti. Alla commemorazione del pomeriggio è stato molto significativo che quattro sindaci abbiano voluto rendere omaggio a un uomo delle istituzioni, che tanto si è impegnato e speso per la nostra città. Fabrizio Mattei è stato il primo a volerlo in giunta, nel 2001, affidandogli la delicata delega del traffico. "Molti oggi ricordano Massimo per la Lam – ha detto –, ma allora mezza Prato aveva paura di questa novità e non la voleva. Il suo contributo alla città è stato ben più ampio: ricordo ad esempio l’apertura delle Cascine di Tavola, l’impegno del presidente di quartiere". La seconda esperienza in giunta per Carlesi fu con Marco Romagnoli, sempre con la delega al traffico e al personale. "Massimo è stato un amministratore sempre vicino alla città – ha ribadito –, come presidente di quartiere, assessore e consigliere di opposizione. Il suo modo pacato, serio ma sempre sorridente era apprezzato da tutti. Tutti noi lo ricordiamo come una persona straordinaria, abbiamo perso un cittadino che si è messo a disposizione e che ha cercato di fare il suo meglio per una città complessa". Poi è stata la volta di Roberto Cenni, con il quale nel 2009 Carlesi aveva perso le elezioni per il sindaco: molta stima anche nelle sue parole. "Era davvero tanto legato alla città, che conosceva meglio di un navigatore – ha detto –. Non c’era strada che Carlesi non conoscesse... Ci sono poche persone come lui che hanno saputo essere così vicine alla comunità".

Infine la commozione di Matteo Biffoni. "Chi è stato Massimo lo dice il fatto che quattro sindaci oggi sono qui a ricordarlo – ha esordito –. Io credo che chi decide di occuparsi della comunità ha una marcia in più, decidi di assumerti responsabilità, non dormire la notte, sacrificare la tua vita. E lui faceva anche tanto altro: il volontariato, l’impegno in parrocchia, il tavolo per la pace e tanto altro. Un impegno forte e costante per migliorare e far crescere la comunità. Con Massimo ho discusso, lavorato insieme, fatto opposizione insieme: un rapporto vero, solido e genuino". Carlesi, persona perbene, tenacemente impegnato per la città. Stamani la salma sarà esposta nella parrocchia di San Pietro nella sua Grignano dove alle 15 saranno celebrati i funerali.