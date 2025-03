"Grazie al personale. Siete tutti eccezionali"

La felicità per il secondo figlio e un enorme grazie all’ospedale di Prato. L’abbraccio al personale sanitario arriva da Cosimo Zecchi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

"Ci sono esperienze che segnano la vita e momenti in cui il tempo sembra fermarsi. La nascita di un figlio è uno di questi: un’emozione unica, potente, che porta con sé gioia, trepidazione, ma anche timori. E in quei momenti, avere accanto professionisti capaci di coniugare competenza e umanità fa la differenza. Voglio esprimere un profondo e sincero ringraziamento alle ostetriche, alle infermiere, alle dottoresse e a tutto il personale del reparto di ostetricia. Per la seconda volta ho avuto la fortuna di vivere un’esperienza straordinaria come la nascita di un figlio e per la seconda volta sono stato accompagnato da persone che ogni giorno mettono cuore, attenzione e passione nel loro lavoro. In un reparto così delicato, ho visto con i miei occhi come le donne abbiano una marcia in più: con forza, empatia e determinazione, sono capaci di far sentire ogni famiglia accolta e protetta, in un momento che segna per sempre l’esistenza. Spesso, chi fa politica si trova a concentrarsi sui problemi della sanità, sulle criticità di un sistema, sulle difficoltà che i cittadini incontrano. È giusto farlo, è doveroso. Ma c’è un rischio: perdere di vista le persone che, nonostante tutto, tengono in piedi quel sistema. Persone che rendono gli ospedali non solo luoghi di cura, ma spazi di attenzione, di vicinanza, di umanità. Grazie a voi, che permettete alle famiglie di concentrarsi solo sulla bellezza del momento, che garantite che l’emozione di un nuovo inizio sia vissuta con serenità. Siete un’eccellenza di questa città".