Grave scontro, motociclista ricoverato in prognosi riservata

Gravissimo scontro nella zona industriale di Montemurlo. È successo lunedì mattina intorno alle 10 in via dell’Agricoltura, nella zona industriale di Bagnolo. A scontrarsi sono state un’auto e una moto. A riportare le conseguenze peggiori è stato il motociclista, un uomo di 56 anni, residente a Prato che è stato portato all’ospedale Santo Stefano di Prato in codice rosso e tutt’ora in prognosi riservata. Il conducente dell’auto, un uomo di 55 anni di Montale, invece, è rimasto illeso. Immediato l’intervento del 118 dopo la scontro: l’uomo nell’impatto con l’automobile è stato sbalzato dal motore che ha riportato gravi danni.

Secondo una prima ricostruzione, i due veicoli stavano procedendo la stessa direzione provenendo da via Labriola verso Oste, quando, vicino ad una curva, si sono scontrati. La polizia municipale di Montemurlo è a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ma pare che l’urto sia avvenuto al momento della svolta dell’auto a sinistra in una strada interna a via dell’Agricoltura. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro. Le condizioni dell’uomo sono gravi, per questo al momento non è stata ancora sciolta la prognosi.

Secondo l’ultimo rapporto pubblicato dalla polizia municipale di Montemurlo l’età delle persone coinvolte in incidenti nell’ultimo anno, la fascia più esposta è quella dai 51 ai 60 anni (21 persone coinvolte senza lesioni e otto con lesioni), seguita dalla fascia 41-50 anni con 14 persone senza lesioni, 8 feriti. Cambiano gli orari con la maggior frequenza di incidenti: nel 2022 è stato il tardo pomeriggio tra le 18 e le 19 a registrare il maggior numero di sinistri, ben 10 (nel 2021 erano le fasce orarie di entrata e uscita delle attività lavorative). Fasce “a rischio” anche le ore 16-17 e tra le ore 12 e le 13, orari durante i quali si sono registrati rispettivamente 8 incidenti.