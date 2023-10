Grano: il reporter racconta la guerra

"Grano" è il racconto di un inviato speciale della Rai che, il giorno dell’attacco russo a Kiev, prende il primo volo per Mosca e si ritrova a seguire una guerra che, secondo alcuni analisti, sarebbe dovuta durare poco, ma che finisce per trasformarsi in un lungo conflitto di logoramento che costringe alla fuga e alla sofferenza milioni di ucraini. Giammarco Sicuro (foto) è uno dei pochi giornalisti ad aver vissuto entrambi i fronti: dalla Russia, dove è stato poi evacuato per evitare l’arresto; all’Ucraina, nei territori del Donbass conteso. "Grano. Storie e persone da una guerra vicina", questo è il titolo completo del libro scritto da Sicuro e che verrà presentato a Prato oggi alle 15,30 al Museo dell’Opera del Duomo (ingresso sotto al campanile della cattedrale). I rifugiati in fuga, i bambini terrorizzati nei bunker, gli anziani evacuati in carrozzina sotto le bombe, i ragazzi che si improvvisano soldati. Le storie raccontate nel libro sono simili a quelle che anche oggi si ripetono con ferocia in altri scenari di guerra e che interrogano anche le nostre coscienze. La presentazione a Prato del libro di Giammarco Sicuro si inserisce nell’ambito dell’iniziativa "L’arte più forte della guerra", un ricco programma di attività promosse dal Museo dell’Opera del Duomo e dedicate alla ricerca della pace durante la seconda guerra mondiale.