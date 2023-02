Grandi maestri con i "Berliner" per Beethoven

Grandi direttori per grandi orchestre su Rete Toscana Classica, oggi alle 12,40: Karajan e Claudio Abbado con i "Berliner" per Beethoven di "Leonora- Ouverture" e "Romeo e Giulietta- Fantasia" di Cajkovskij. Per gli amanti di Bach, segue alle 13,33 quasi un’ora di Sonate, Fughe, Preludi con Michel Chapuis all’organo. Torna Abbado con i "Wiener Philarmoniker" (alle 15,40) per la "Sinfonia Romantica" di Bruckner. Interessante ensemble di due pianoforti, due violoncelli e corno per "Andante e variazioni" di Schumann ( alle 18,11). Continua la proposta della "Camerata" (alle 20,30) che racconta i suoi 25 anni in musica: registrazione dal vivo del concerto del 6 marzo 2003 con Webb per Britten, Janaceck, Mozart ("Sinfonia Praga"). Domani, alle 14,52, Rossini e Puccini; segue Schubert di "Incompiuta" direttore Harnoncourt (alle 15,02). Abbado e Mozart della "Serenata Haffner" con i "Berliner Philarmoniker" alle 15,40. Seiji Ozawa dirige la "Sinfonia n.9" di Mahler alle 20,30: Boston Symphony Orchestra. Martedì 21 alle 12,23 la sorpresa di un violino e pianoforte per musica irlandese di Charles Villiers Stanford, che il violinista pratese Alberto Bologni ha raccolto in un cd. Segue Mozart della "Sinfonia – Parigi" e la "Jupiter" diretta dal m° Muti con i "Wiener Philarmoniker" (12,40). I "Berliner Philharmoniker" con Herbert von Karajan (15.40) per Beethoven, Berlioz, Ravel, Webern. Streghe e santi russi messi in musica da Dargomyzkij, Musorgskij e Taneyev (19,41). Dimitri Šostakovic della "Sinfonia n. 5" diretta da Mitropoulos (22,29) in una registrazione del 1952. Mercoledì 22 del 1810 nasce Chopin: dalle 9 "Notturni-Ballate- Mazurke- Preludi- Valzer". Dal quaderno di Anna Magdalena Bach seconda moglie di Bach, gli appunti musicali: Gustav Leonhardt al clavicembalo (11,23). Ancora musica al femminile con Clara Wieck Schumann, raccontata da Francesco Dilaghi (18,40). Giovedì 23 alle 12,40 Boulez dirige Debussy e alle 17,18 la compagine di 12 fiati e un contrabbasso per "Serenata" di Mozart. Venerdì 24 "recitar cantando" di Monteverdi (11,50), alle 15,40 il "canto lamentoso" (Das Klagend Lieder) di Mahler. Sabato 25, opera lirica, "Tosca" di Puccini (alle 20,30) con Renata Tebaldi e Dimitri Mitropoulos.

Goffredo Gori