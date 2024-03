Grande festa per i nuovi nati in sala Banti

La primavera è la stagione della rinascita e il Comune di Montemurlo, dopo lunghi periodi difficili dal Covid all’alluvione, vuole dedicare una festa a tutti i nuovi montemurlesi nati nel 2023. La manifestazione si svolgerà sabato 23 marzo alle 15,30 al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà) nell’ambito del progetto nazionale ’Costruiamo Gentilezza’, che ha l’obiettivo di accrescere il benessere delle comunità, mettendo al centro i bambini. Un’occasione per dare il “benvenuto istituzionale” a tutti i bambini nati lo scorso anno.

"In un momento complesso come quello che stiamo vivendo, ferito dalle guerre a pochi passi dall’Europa, dare il benvenuto al nostro futuro attraverso una semplice cerimonia, ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita e i sentimenti di pace e speranza di cui il presente di tutti noi ha bisogno - spiega il sindaco Simone Calamai -. Dedicare una giornata ai nuovi nati significa anche celebrare la vita che rinasce dopo anni di grande difficoltà, dal Covid all’alluvione dello scorso novembre che ha colpito pesantemente anche la nostra comunità". Nell’occasione il Comune festeggerà i nuovi nati e consegnerà loro una pergamena, una poesia e un libretto informativo con i servizi per la prima infanzia promossi dall’amministrazione. "Montemurlo vuol essere un Comune vicino alle persone e alle famiglie, accrescendo il numero e la qualità dei servizi offerti per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Vorremmo che questa festa potesse diventare un appuntamento fisso della primavera per celebrare tutti i piccoli montemurlesi", aggiunge l’assessore alla gentilezza e ai servizi per la prima infanzia, Antonella Baiano. A conclusione della manifestazione si svolgerà una lettura di ’libri gentili’ a cura della biblioteca comunale ’Bartolomeo Della Fonte’.

Le lettere d’invito ai piccoli montemurlesi nati nel 2023 sono già partite.