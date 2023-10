Grand Tour beni confiscati. Tappa pratese

Il Grand Tour dei beni confiscati in Toscana alle mafie venerdì farà tappa a Montemurlo. L’iniziativa è organizzata e sostenuta dalla Fondazione Caponnetto con l’adesione del Comune di Montemurlo, la collaborazione dell’associazione Sentinelle di Nonno Nino e la partecipazione delle scuole toscane. La Fondazione ha avviato i lavori per la costituzione di un archivio dettagliato dei beni confiscati, raccogliendo ad oggi in schede tecniche i dati di 50 beni. A Montemurlo gli studenti del Grand Tour si recheranno in via La Querce per vedere l’abitazione sottratta nel 2018 alla criminalità e consegnata ai carabinieri come alloggio di servizio. Il gruppo incontrerà poi gli studenti del liceo artistico Bunelleschi e promuoverà una discussione pubblica sulla gestione dei beni confiscati.