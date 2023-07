Gran finale per l’"Estate Eccentrica" Laboratorio, dj set e tanto divertimento

Ultimo appuntamento di "Estate Eccentrica" al Centro Pecci, la rassegna di public program, live e dj set, per tornare a vivere gli spazi del Centro Luigi Pecci come una piazza della città, aperta ai molteplici linguaggi dell’arte. Il programma di stasera prevede (ore 18-19) la presenza di Marco Mazzoni con il suo laboratorio gratuito. Prenotazione consigliata su centropecci.it. A seguire dalle 19 alle 21 ci sarà la dj set di Marco Chirico in collaborazione con Ooh-sounds e Phase. Poi, dalle 21 alle 24 Pink Sound Systers (Dj set). Ingresso libero. OOH-sounds è un’etichetta discografica indipendente dedicata alla musica elettronica. Il collettivo Phase è un progetto artistico di musica elettronica contemporanea.