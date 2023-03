Gran finale di Metjazz con Halvorson

Domani alle ore 21 al Teatro Metastasio si conclude la 28ª edizione della rassegna Metjazz 23 con il concerto "Belladonna" (presente in numerose classifiche tra i migliori dischi di jazz del 2022), realizzato in collaborazione con Musicus Concentus Firenze. Sul palco, la chitarrista Mary Halvorson (foto) insieme con il quartetto d’archi Mivos propone un dialogo con la tradizione del tutto nuovo e, accanto agli archi che swingano e alla chitarra che fa la parte del quinto strumento a corda classico, crea una fusione timbrica tra gli strumenti acustici e elettrici, deformazioni spiazzanti di intonazione, un entrare e uscire spesso indistinguibile tra composizione e improvvisazione, una ricca fusione di jazz, musica contemporanea, folk, tradizione classica. Il progetto Belladonna è stato realizzato dalla Halvorson in parallelo al disco Amarillys per sestetto jazz. Sul palco del Teatro Metastasio, assieme alla Halvorson, il violino di Olivia De Prato e Ludovica Burtone, viola di Victor Lowrie Tafoya, il violoncello di Tyler J. Borden. Biglietti: intero 20 euro (online 19 euro); ridotto convenzioni, Soci Coop, over 65 e abbonati prosa 15 euro (online 14 euro); ridotto under 25 e gruppi organizzati 13 euro (online 12 euro).