Gori: "Il mio post non era sessista"

"Saper sorridere è una delle cose belle della vita ma non tutti ne sono capaci", così Cristian Gori, risponde alle critiche della Conferenza Donne Democratiche di Prato sul suo post, in cui aveva evidenziato le differenze fra Rosy Bindi e Diletta Bresci, vicesindaco di Poggio. "Non volevo offendere la Bindi – dice Gori – ho scritto una battuta. Ma non era una frase ’sessista’, ho solo detto che una donna è diversa da un’altra".