Goretti & Bonechi Un live da salotto

I quattro spettacoli della rassegna si svolgeranno negli spazi di Spazio Teatrale Allincontro in via dei Sassoli 27 alle 21.15, con biglietto a 8 euro.

A queste serate si aggiunge una sorta di spin off in omaggio in programma venerdì 10 marzo: "Impara il teatro live" con Riccardo Goretti e Massimo Bonechi. Dopo il successo on line GorettiBonechi scendono in campo e portano le loro lezioni di teatro comodamente nei salotti. In collaborazione con il circolo letterario "Il Circolaccio" che per l’occasione ospiterà lo spettacolo in un salotto. Per informazioni e prenotazioni, pagina FB Spazio Teatrale Allincontro o email [email protected]