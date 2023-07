Globo d’Oro alla carriera: ultimo omaggio a Francesco Nuti

Prato, 5 luglio 2023 – Ginevra, la figlia di Francesco Nuti, questa sera ha ricevuto a nome del padre il Globo d’Oro alla carriera, il prestigioso premio della Stampa Estera giunto alla 63esima edizione.

Sotto le stelle della Città Eterna, l’attore, regista e compositore di Prato, il Cecco di Narnali, morto a 68 anni il 12 giugno scorso dopo una lunga malattia, viene ricordato e celebrato con uno dei riconoscimenti cinematografici più longevi in Italia, per la sua arte e per le emozioni che ha saputo trasmettere con i suoi film.

Il premio della Stampa Estera a Nuti era stato annunciato a marzo scorso, prima della sua morte, «perché uno dei protagonisti tra i più significativi, che ha rappresentato uno snodo per il nuovo cinema italiano»