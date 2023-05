Gli studenti a scuola dalla polizia

Si è tenuto ieri il convegno, organizzato dalla Questura, sul tema "L’ammonimento del questore e gli strumenti di prevenzione a tutela di minori e vittime vulnerabili". L’incontro, patrocinato dal Pin e aperto in particolare agli studenti universitari e di alcune classi del Gramsci Keynes, del Datini e Livi oltre che ai referenti dei centri antiviolenza che operano sul territorio, è stata l’occasione per illustrare le numerose iniziative di sensibilizzazione e di contrasto alla violenza di genere, avviate dalla polizia e per tracciare un bilancio sull’attuazione del "protocollo Zeus", a quasi due anni dalla sottoscrizione in Toscana. Il convegno è stato aperto con il saluto del questore di Prato Giuseppe Cannizzaro alle autorità e agli studenti ai quali il convegno era rivolto con finalità informative sulla tematica della violenza di genere e sugli strumenti di prevenzione. Fra i relatori è intervenuto anche il dirigente superiore della polizia Linares, direttore del servizio centrale anticrimine del dipartimento della pubblica sicurezza.