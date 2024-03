Gli scioperi di 80 anni fa. Biffoni ricorda i 133 deportati: "La memoria è un dovere"

Posta ieri mattina una corona d’alloro alla lapide in piazza delle Carceri nell’emozionante cerimonia commemorativa per il 80° anniversario degli scioperi del 7 marzo 1944. Sono stati ricordati i 133 pratesi che furono prelevati con la forza dalle truppe nazifasciste elle strade e nelle fabbriche (tra queste il lanificio Lucchesi e la cimatoria Campolmi, oggi sede di Lazzerini e Museo del Tessuto) e poi deportati nei campi di lavoro di Mauthausen ed Ebensee. Solo 18 tra i più giovani deportati riuscirono a sopravvivere e a fare ritorno in patria. Tra loro, come ha ricordato il presidente di Aned Gabriele Alberti, Dorval Vannini, Roberto Castellani e Marcello Martini. Tante le autorità presenti, tra le quali il sindaco Matteo Biffoni. "La memoria è un dovere che noi abbiamo – ha detto –, dobbiamo rimettere in fila i valori che sono scaturiti dalla deportazione, per il rispetto del dolore e della morte che ci hanno portato democrazia e liberi. La nostra città ha il dovere di ricordare ciò che è successo, per andare oltre e trovare un nuovo inizio, come sono riusciti a fare i 18 sopravvissuti, ne è un esempio il rapporto straodinario di gemellaggio con la città di Ebensee". Fra i presenti il candidato sindaco del centrodestra Gianni Cenni. "Tenere viva la memoria affinché quelle terribili pagine restino per sempre nei libri di storia – ha detto –. Le commemorazioni per le vittime dei crimini nazi-fascisti servano da spinta all’impegno comune contro le guerre e qualsiasi forma di odio e per avere piena consapevolezza di quanto danno producano le contrapposizioni. Esprimo vicinanza ai discendenti dei nostri concittadini che non fecero più ritorno ai loro affetti".