Gli scatti di Marzano in mostra a Parigi

Lorenzo Marzano (foto), fotografo pratese, porta la sua arte a Parigi con una mostra dal titolo "Sublimazione", in programma da domani al 20 aprile presso la Sormami, in 4, Rue du Général Lanrezac. Saranno esposte 25 delle sue opere fotografiche. La passione per la fotografia è sempre stata una costante nella vita di Lorenzo, fin dall’infanzia quando giocava con la macchina fotografica di suo padre, e lo ha portato a scoprire nuove tecniche e a sperimentare continuamente Lorenzo si ispira ai grandi maestri della fotografia e della pittura, ma è sempre alla ricerca di uno stile personale che lo rappresenti al meglio. Le persone sono il soggetto preferito di Lorenzo, in particolare le donne, poiché attraverso di loro riesce ad esprimere il suo senso di bellezza e di estetica con romanticismo e delicatezza. Anche quando si dedica a fotografie glamour o di nudo, cerca sempre di farlo con estrema eleganza e raffinatezza, cercando di ritrarre la persona più del proprio corpo. Con il suo progetto "Estraneamente", Lorenzo si dedica a raccontare la storia e le tradizioni di popoli lontani dalle nostre radici culturali, cercando di unire culture diverse e mettere in contatto le persone. La mostra "Sublimazione" è l’occasione per ammirare la bellezza delle opere di Lorenzo Marzano, che con la sua passione e la sua dedizione riesce a raccontare storie e a far emergere le emozioni attraverso la fotografia.