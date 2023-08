Gli orti sociali diventano "urbani" Conclusi i lavori in via Pola a Oste

Da orti sociali a veri e propri orti urbani, secondo il modello "Orto urbano toscano" proposto dalla Regione. È questo l’obbiettivo del restyling, concluso nei giorni scorsi, degli orti sociali di via Pola a Oste: progetto del valore di circa 35mila euro e realizzato attraverso la partecipazione al bando "Centomila orti in Toscana". I lavori prevedevano la completa risistemazione dell’area verde, dedicata alla coltivazione di piccoli appezzamenti di terreno e composta da 45 particelle ortive.

Inoltre, il Comune ha realizzato un’area di sosta con pavimentazione semipermeabile che, oltre ad agevolare l’accessibilità degli orti a persone con ridotte capacità motorie, collega alle varie rimesse per le attrezzature già esistenti e ora ritinteggiate. Sono stati quindi sistemati i vialetti interni agli orti, con l’aggiunta di panchine e la piantumazione di nuovi alberi per garantire l’adeguata ombreggiatura in estate.

I miglioramenti hanno interessato anche gli impianti idrici. Gli orti sono già dotati di un pozzo e di una cisterna, ma per aumentare la portata dell’acqua ai singoli appezzamenti è stata aggiunta una cisterna esterna da 5mila litri. Infine, una nuova siepe schermerà la recinzione che segna il confine tra orti e strada.

L’obiettivo finale del progetto è quello di rendere questi spazi dei luoghi di incontro e di scambio intergenerazionale dove si possa diffondere la pratica dell’orticoltura.

"Vogliamo che gli orti sociali di via Pola siano sempre più belli e accessibili per questo abbiamo elaborato un progetto di miglioramento complessivo dell’area – spiegano il sindaco Simone Calamai e l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti –. Trasmettere ai più giovani abilità, conoscenze e tecniche sono valori da “coltivare”".

Il restyling, come detto, ha tenuto in particolare considerazione l’accessibilità per le persone disabili con l’abbattimento delle barriere architettoniche e la creazione di una rampa d’ingresso carrabile. Agli orti di via Pola, infatti, da circa un anno è attivo il progetto "Diversamente orto": un’esperienza di condivisione e autonomia che coinvolge 15 utenti del centro diurno per persone con disabilità della cooperativa La Tartaruga e dell’associazione Aurora, le quali hanno così la possibilità di coltivare un appezzamento messo a disposizione dal Comune. Gli orti sono assegnati alle persone, che possiedono precisi requisiti previsti dal bando, dall’ufficio politiche sociali e sono gestiti dal centro sociale "Il villaggio del sorriso" di via Toti a Oste.