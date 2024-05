Gli orti di Oste sorvegliati speciali: "Siccità, monitoraggio costante"

Gli orti sociali sorvegliati speciali. Dopo le proteste pubblicate da La Nazione per la mancanza di acqua negli appezzamenti inaugurati di recete a Oste, il Comune di Montemurlo ci tiene a precisare che l’amministrazione sta monitorando costantemente la questione della mancanza d’acqua e dei cali di pressione idrica verificatisi agli orti sociali di via Pola ad Oste.

L’interruzione dell’erogazione è un’azione cautelativa adottata dal Comune poiché alcuni giorni fa sono state riscontrate delle torbidità nelle acque del pozzo che alimenta l’impianto d’irrigazione degli orti sociali.

Quindi, al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutti gli ortisti e di coloro che poi mangeranno gli ortaggi coltivati, il Comune ha deciso di sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua del pozzo in attesa di ulteriori analisi e indagini sulla qualità dell’acqua. In questo periodo di grande sviluppo vegetativo, per non compromettere la raccolta di frutta e ortaggi, il Comune di Montemurlo ha provveduto quindi a fornire cisterne di acqua da 15mila litri che arrivano agli orti sociali di Oste, circa ogni due-tre giorni, a seconda delle condizioni meteorologiche per garantire che tutte le piante possano essere innaffiate correttamente anche durante la stagione più calda.

Il sindaco ricorda che la decisione della chiusura dell’impianto di irrigazione è stata presa a tutela della salute pubblica e che, non appena arriveranno i risultati delle analisi, il Comune potrà procedere alla riapertura. L’irrigazione è comunque garantita dal sistema di autocisterne che riforniscono gli orti più volte alla settimana.

Il sindaco raccomanda una gestione oculata della risorsa idrica ma allo stesso tempo sottolinea come gli orti rappresentino un luogo prezioso di aggregazione sociale per i cittadini di Montemurlo che va mantenuto aperto e in piena efficienza.

Il restyling degli orti sociali di Oste è stato inaugurato dal sindaco circa due mesi fa, ai primi di aprile. I lavori, per un valore complessivo di circa 35 mila euro, hanno visto la completa risistemazione dell’area verde, composta da 45 particelle ortive, dedicata alla coltivazione di piccoli appezzamenti di terreno in via Pola a Oste che vengono coltivati da anziani, da appassionati di verde, ma anche da intere famiglie.

Silvia Bini