gli obiettivi

L’obiettivo condiviso dall’amministrazione e dal Cgfs è quello di far sì che la piscina di Comeana possa diventare un riferimento anche per i più giovani, lavorando per mettere a punto una collaborazione con gli istituti scolastici. E non solo: data la vicinanza dell’impianto con il Comune di Signa il sindaco Prestanti è fiducioso di poter "estendere" il bacino di utenza della struttura.