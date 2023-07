"Gli instabili vaganti" a Capezzana

Continua l’estate degli eventi a Capezzana, con la Festa Patronale in onore della Madonna del Carmelo che è un appuntamento tradizionale di luglio. Vediamo il programma fino a domenica. Oggi alle 21,15 il gruppo teatrale "Gli Instabili Vaganti" presenta la commedia in tre atti "Un cappello pieno di bugie" di Antonella Zucchini. Il gruppo diretto dall’attore–regista Stefano Fini comprende: Gianna Collini, Giovanni Gelli, Annamaria Brunetti, Niccolò Belli, Diletta Belli, Caterina Guarducci, Eleonora Fini, Giacomo Leo e Betti Leonardo. Musica di Niccolò Belli e le suggeritrici Claudia Colzi e Miriam Cardinale a completare lo staff. Domani alle ore 21,15 tombola. Venerdì dalle ore 20 serata hamburger, birra e musica dal vivo con Alessandro a cura dei volontari della Misericordia. Sabato alle 21 la messa all’aperto celebrata dal vescovo monsignor Giovanni Nerbini che impartisce la Cresima a sette ragazzi. Domenica si riscopre la tradizione contadina con la Festa della Battitura del grano nel piazzale della ditta Guarducci con sfilata di mezzi agricoli per il paese. Alle 20,30 cena tipica nel campo parrocchiale.