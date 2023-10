Gli incontri per grandi e piccini

Oggi in Lazzerini per "Un Autunno da sfogliare" alle 16 l’appuntamento è con "Storie a modo mio", incontri per bambini da 3 a 7 anni alla scoperta degli albi illustrati, a cura di Manuel Baglieri: grazie a Pagine dipinte, dopo le letture, i piccoli potranno sperimentare la pittura e i disegni realizzati verranno rilegati in piccoli libri da portare a casa. Domani sempre alle 16 è invece in programma l’ultimo incontro del ciclo "Le forme della natura" a cura della Fondazione ParSeC, dal titolo Un universo di forme. Brevi letture, racconti, immagini e un laboratorio per bambini dai 7 anni in su, per scoprire quante forme diverse possiamo trovare nella natura. Sempre in Lazzerini oggi alle 17 nella sala conferenze della Lazzerini c’è da ricordare l’ultimo incontro del ciclo di incontri condotto da David Fiesoli dal titolo "Imperdonabili", dedicato a tre importanti scrittrici e poetesse: Anna Achmatova, Simone Weil e Cristina Campo. "Imperdonabile è soprattutto il poeta", scriveva Cristina Campo, di cui ricorre quest’anno il centenario dalla nascita. Imperdonabile è chi, lottando strenuamente, si sottrae alle dinamiche opportunistiche e degradanti del proprio tempo, perché è guidato da "una divorante passione di verità", e come i poeti è capace di visione totale, non appartiene ad alcuna corrente, ma - controcorrente - le naviga tutte. Come quelle scrittrici e poetesse che Guido Ceronetti definisce "filatrici d’inesprimibile, esseri magicamente femminili da cui discende la parola". In questo ultimo appuntamento David Fiesoli guiderà il pubblico in un viaggio attraverso l’opera e la figura di Cristina Campo, all’anagrafe Vittoria Guerrini, poetessa raffinatissima, una perla della cultura italiana del Novecento. Un ricordo di raffinatezza e sensibilità, a 100 anni dalla nascita, per i suoi versi sempre acuti, sempre incandescenti.