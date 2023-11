Gli incontri di "The Academy". A misura di mamme e famiglie

Parte domani una serie di incontri pubblici gratuiti nella sede di The Academy in via dell’Accademia per parlare di temi chiave riguardanti l’universo femminile rivolti alle donne e alle famiglie con esperti di settore. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Prato, avrà come focus il benessere, la salute mentale, l’importanza dell’alimentazione nell’infanzia, le emozioni dei bambini, gli stereotipi legati alla maternità, l’inserimento delle mamme nel mercato del lavoro; offrirà un momento di confronto, informazione e dialogo con professionisti rivolto a tutti. Per facilitare la partecipazione dei genitori, sarà possibile usufruire del servizio di babysitting gratuito nella Casa d’Arte e Gioco all’interno della struttura. Gli incontri, curati da Valeria D’Agostino, si terranno una volta al mese fino a giugno. Si inizia domani alle alle 18 con la psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale Agnese Nardi, che terrà un intervento dal titolo: "Ti racconto a cosa servono le emozioni: perché è importante parlarne ai bambini".

"The Academy è stato creato per dare alla comunità, ma in particolare alle donne e alle mamme, uno spazio in cui ritrovarsi e sentirsi parte di un progetto comune", racconta Alessandra Greco, fondatrice dello spazio nel 2021. Il calendario completo delle iniziativa sarà disponibile su www.theacademyprato.com Gli incontri sono gratuiti, per partecipare è necessario registrarsi a: theacade[email protected] e per i bambini deve essere specificata l’età.