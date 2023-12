Gli ex studenti consegnano il Tullio d’Oro

È uno degli appuntamenti tradizionali di fine anno quello con gli ex Allievi del Buzzi e l’assegnazione del Tullio d’Oro, insieme alle borse di studio per gli allievi che si sono distinti lo scorso anno scolastico e anche l’ultimo numero di quest’anno della rivista Notizie Nostre. Domani alle 21 in Comune l’associazione professionale Ex Allievi Istituto Tullio Buzzi di Prato svelerà chi è il vincitore del riconoscimento giunto all’ottava edizione e che ogni anno viene assegnato ad un personaggio pratese che ha dimostrato attaccamento alla città e alle realtà che in essa operano ed ha agito con quelle doti di "onestà, lungimiranza e competenza che hanno caratterizzato la figura e l’opera di Tullio Buzzi". La proclamazione del Tullio d’Oro 2023 concluderà la serata, che invece partirà con la consegna delle borse di studio agli allievi più meritevoli dell’Istituto nell’anno scolastico 20222023. Grande attesa anche per la presentazione del numero 270 di Notizie Nostre, pubblicazione ufficiale dell’Associazione, che dedica il dossier al piano strutturale di Prato, concede naturalmente ampio spazio al dramma dell’alluvione ricordando anche quella del 1966 e apre con una lunga intervista all’ex allievo Gastone Medici (nella foto), classe 1922, il centenario che tiene dei diari di bordo con le proprie riflessioni e memorie. E poi naturalmente tessuti, moda, tinture e un pezzo accorato per Francesco Nuti, che ha studiato al Buzzi e recitato negli spettacoli delle Pagliette.