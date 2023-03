Gli avvocati in classe Ragazzi a scuola di legalità

Gli studenti pratesi a scuola di legalità direttamente dagli avvocati. E’ il progetto che è stato promosso dalla Camera penale di Prato che martedì mattina ha inaugurato al liceo Rodari (nella classi terze dell’indirizzo Economico-sociale), di concerto con il preside e il corpo docente, il format didattico e culturale "L’avvocato in classe". I ragazzi sono stati condotti all’interno dei "meandri" della nostra giustizia per capirne meglio il suo funzionamento e le sue dinamiche. Si tratta di un percorso sulla legalità – che si snoda in tre incontri – attraverso i principi Costituzionali, finalizzato a insegnare agli studenti le dinamiche e le problematiche della giustizia. A presentare il format è stato l’avvocato Federico Febbo, presidente della Camera penale di Prato. Nel primo incontro, gli avvocati Mauro Cini ed Enrico Martini hanno spiegato ai ragazzi la funzione del processo in uno stato di diritto, inteso quale momento di accertamento di un "fatto storico" secondo regole predeterminate e nel contraddittorio delle parti ed hanno rappresentato i compiti istituzionali e costituzionali di accusa, difesa e giudice, nonché i risvolti pratici della loro attività (ad esempio, si processano soltanto i "colpevoli?"). È stato quindi evidenziato il pericolo del processo "mediatico", inteso come anticipazione pubblica e indelebile di una condanna, che può giungere solo al termine di un accertamento giudiziale, nel quale chi lo subisce è un presunto innocente. I ragazzi si sono dimostrati molto interessati agli argomenti e hanno rivolto diverse domande ai due avvocati.

Il format si articola in tre incontri che termineranno con la simulazione di un processo, i cui attori protagonisti saranno proprio gli studenti che sperimenteranno di persona come il processo risponda alla necessità di una società, che si definisca civile, di darsi delle regole per accertare fatti e le relative responsabilità e solo successivamente di sanzionare i colpevoli, con una pena che non perda mai di vista la sua funzione rieducativa. Il prossimo incontro al Rodari si terrà il 23 marzo (dalle 12 alle 14) con "L’accidente processo" e "Il processo mediatico". Relatori saranno gli avvocati Pamela Bonaiuti ed Elena Augustin. Il progetto verrà poi portato in altre scuole cittadine.

L.N.