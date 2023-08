Gli Articolo 31 aprono la kermesse del Settembre Domani il primo live gratuito alla fermata del bus

Si apre stasera SettembrePrato è spettacolo. I primi artisti ad esibirsi in piazza del Duomo alle 21 sono gli Articolo 31, ovvero J-Ax (Alessandro Aleotti) e Dj Jad (Luca Perrini). Inoltre, si ricorda che in occasione del festival domani, il 3 e il 4 settembre alle 19, tre band si esibiranno con live acustici vicino alla fermata bus di Piazza Lippi, prima dell’inizio dei live in Piazza Duomo. Ingresso libero ed aperto a tutti. L’iniziativa prende il nome di “Gimme Shelter – live at bus stop” dalla canzone dei Rolling Stones. Grazie alla collaborazione fra il festival e Autolinee Toscane, gli abbonati possono acquistare i biglietti dei concerti del grande stage di piazza Duomo ad un prezzo agevolato.