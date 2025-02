Gli Aristomanfani in scena. Raccolta fondi per l’Aid e i progetti per ragazzi Dsa

Una famiglia alla prese con gravi problemi economici intenta una truffa ai danni dello Stato, sfruttando l’anziano di casa. Senza far tuttavia i conti con il responsabile della commissione medica, insospettito e deciso a trovare indizi per smascherare la messinscena. E’ la trama de "I Pifferi di Montagna", la commedia scritta e diretta da Aldo Toccafondi ed interpretata dalla compagnia teatrale "Gli Aristomanfani". L’obiettivo è raccogliere fondi a favore dell’Associazione Italiana Dislessia. Uno spettacolo che andrà in scena sabato al Politeama, alle 16,15 (con replica il giorno successivo alla medesima ora) e che è stato presentato ieri in Comune alla presenza degli attori stessi, del sindaco Ilaria Bugetti e della coordinatrice di Aid Toscana Manuela Zacchini. "Questa iniziativa rappresenta l’anima bella di Prato – ha affermato Bugetti – un’occasione per ritrovarsi e per divertirsi insieme, a cui si aggiunge l’obiettivo di aiutare l’Aid".

Sul palcoscenico, oltre allo stesso Toccafondi, ad impersonare i vari personaggi della commedia saranno Maurizio Rigotti, Silvia De Marni, Antonella Vignali, Stefano Lazazzara, Anna Maria Meola, Sergio Paolini, Marco Toccafondi e Renata Mazzoni. Beneficenza, nel segno della continuità. "In vent’anni di Kid Marathon e Volley Marathon sono stati donati complessivamente circa 400mila euro – hanno ricordato Paolini e Toccafondi, esponenti degli Aristomanfani e del GS della Municipale – come Gruppo Sportivo della Polizia Municipale, abbiamo inoltre donato il mese scorso i circa 7mila euro raccolti dalla ‘camminata solidale’ al Meyer di Firenze tramite l’associazione Noi per Voi". Il ricavato dello spettacolo andrà all’Aid e contribuirà a finanziare progetti a beneficio degli scolari pratesi con disturbi dell’apprendimento quali dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia (Dsa). "A livello nazionale, la percentuale di studenti Dsa oscilla fra il 5% ed il 7% del totale della popolazione scolastica. E Prato non fa eccezione – ha commentato Zacchini – iniziative come questa ci consentiranno di finanziare laboratori, iniziative e progetti di tutoraggio che vorremmo far partire dal mese prossimo. Oltre ad un campus per l’estate". E’ possibile acquistare i biglietti online su Ticketone o al Politeama (anche rivolgendosi al numero 0574603758) con la possibilità per gli insegnanti di pagare con la "Carta del Docente".