Gli architetti si raccontano Cento anni in dieci progetti: la mostra che parla alla città

Il Palazzo delle professioni fa festa insieme all’Ordine degli architetti che compie cent’anni (la legge istitutiva è del 1923). Oggi, a Prato, gli architetti iscritti sono 511, con una rappresentanza femminile che raggiunge ormai la parità di genere (249). In occasione del centenario l’Ordine ha deciso di fare un regalo a Prato e ai pratesi organizzando la mostra "Gli architetti si raccontano" che verrà inaugurata martedì 4 luglio, alle 21, nella Saletta Campolmi, spazio simbolico della città-fabbrica lungo le mura medievali. Cento anni in dieci progetti: con questo titolo sono state raccolte le immagini di un intero secolo del territorio pratese, selezionandone una emblematica per ogni decennio. Partendo dagli anni Venti del ‘900 la Casa del fascio, la stazione centrale, la fabbrica Biagioli, il Villaggio Gescal, la concessionaria Palmucci, l’area industriale Macrolotto 1, il recupero funzionale e il restauro Cassero medievale, il centro culturale Lazzerini e il Museo del Tessuto, il ponte Manetti, la nuova ala del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci.

Una sezione della mostra è dedicata agli stessi professionisti che raccontano la loro visione dell’architettura attraverso testi, immagini e video. Cos’è dunque l’architettura? A questa domanda rispondono anche i video delle brevi interviste realizzate con rappresentanti istituzionali, della cultura ed ex presidenti dell’Ordine, come Matteo Biffoni, Veronica Bartoletti, Massimo Bressan, Stefano Colicelli Cagol, Marco Dominici, Filippo Guarini, Marzia De Marzi, Paolo Ponzecchi, Luigi Scrima, Lulghennet Teklè, Daniela Toccafondi, Roberto Vezzosi. Un’altra sezione della mostra è dedicata ai giovanissimi delle scuole (Marco Polo, Convenevole da Prato, Pertini di Vernio, liceo artistico Brunelleschi) che hanno partecipato ai progetti Educare all‘architettura e abitare il Paese. La mostra resterà aperta martedì dalle 21 alle 23,45, mercoledì dalle 17 alle 19, giovedì dalle 19 alle 23, da venerdì a domenica dalle 10 alle 12.