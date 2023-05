Gli "Aiuti dalla Vallata" Ecco la nuova sede

Un caldo abbraccio da parte della comunità vaianese ha accolto domenica il ritorno in festa di Aiuti dalla Vallata a Vaiano, luogo dov’è nata l’associazione che in questi anni ha aiutato molti cittadini di quella che viene chiamata "fascia dei grigi", cioè famiglie e singoli a cui mancano risorse per arrivare in tranquillità alla fine del mese. Ed è proprio alla comunità che è rivolto il nuovo spazio aperto dai volontari nel cuore del capoluogo, in via Braga. Oltre al magazzino nel retrobottega, con le spese da consegnare alle famiglie seguite, sul davanti un’area accogliente ospiterà chi è in cerca di supporto o compagnia nella "Bottega delle chiacchiere". "In questi anni– spiega Eleonora Vannucchi di Aiuti dalla Vallata – abbiamo notato che oltre al pacco di pasta c’è anche bisogno di parlare. Sarà questa la nuova veste di Aiuti dalla Valata a Vaiano, ovvero ci saranno le chiacchiere, in uno spazio sociale. Ci saranno inoltre due nuovi servizi, da subito: uno sportello per gli animali, con volontarie che si occuperanno delle adozioni o delle famiglie che hanno difficoltà con i propri animali e uno sportello Lgbt, che credo sia il primo in Valbisenzio. Inoltre, sono in arrivo altre novità, fra cui la presenza, una volta al mese, di professionisti che daranno un primo aiuto per il loro settore di competenza: sarà poi chi si è rivolto a loro e saranno le condizioni economiche dell’utenza a decidere e a determinare se l’accompagnamento potrà proseguire. Per adesso abbiamo la disponibilità di un avvocato e una nutrizionista". Prosegue anche l’attività del centro che Aiuti dalla Vallata ha aperto a Vernio. La Bottega delle chiacchiere è aperta al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 (Info: 331 5911332).