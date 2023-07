Gli abiti dei bambini hanno una seconda vita grazie a ’C’era una volta’

I bambini crescono alla svelta e alle mamme capita spesso di ritrovarsi con abitini ancora nuovi o usati solo poche volte, che non vanno più bene. Nasce da questa consapevolezza il negozio di abiti di seconda mano per bambini ’C’era una volta’, aperto in via Udine, 64 a Montemurlo dalla montemurlese, Elena Nannini, 35 anni: "Ho un nipotino e mi sono accorta che spesso nell’armadio gli rimanevano vestiti nuovi ancora con il cartellino che non aveva fatto in tempo ad indossare - spiega -. Così ho deciso che poteva essere interessante aprire un’attività, dove i vestiti usati ma in buono stato potevano avere una seconda vita". A ’C’era una volta..’ i privati possono portare vestiti per bambini da zero a 14 anni, purché siano ancora in buono stato. La titolare fa una scelta e una valutazione dei capi e, se vengono venduti, divide il ricavato al 50% con chi li ha lasciati in conto-vendita. "Tengo in negozio i vestiti per tre mesi - continua - Trascorso questo tempo, o restituisco gli abiti alla persona che li aveva lasciati oppure, se questa non è interessata, do i vestiti in beneficenza".