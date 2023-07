Gleeson al Festival di Venezia

All’arena estiva del Castello dell’Imperatore stasera alle 21.45 c’è il film "Gli spiriti dell’isola" di Martin McDonagh, con Colin Farrell, Brendan Gleeson. Due amici di una vita si trovano in una situazione di stallo quando uno interrompe bruscamente la loro relazione, con conseguenze allarmanti per entrambi. Il film ha ricevuto il premio ’Miglior sceneggiatura’ al Festival di Venezia 2022. Al cinema Eden, che da domani chiuderà per un periodo di ferie, si possono vedere "Mission impossible 7" alle 17 e alle 21 e "Indiana Jones e il quadrante del destino" sempre alle 17 e alle 21.