Giustizia in emergenza Il viceministro ai sindaci "Prestate personale" Biffoni: "Mi pare troppo"

"Si potrebbe pensare ad una sinergia dei Comuni perché possano inviare a turno il proprio personale e consentire all’ufficio del giudice di pace di riprendere l’operatività. Mi rendo conto che i Comuni si debbono sobbarcare di un ulteriore aggravio ma l’ufficio del giudice di pace è un ufficio di prossimità, che si occupa dei problemi quotidiani dei cittadini. È corretto che in una politica sinergica fra Ministero, ufficio giudiziario e comuni si possa pensare ad un sforzo di tale genere". Il suggerimento per superare "un problema molto rilevante per Prato", l’impasse dell’ufficio del giudice di pace, giunge da Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, che ieri mattina ha visitato il tribunale su invito di Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. All’incontro, che Sisto ha definito "clinico", hanno partecipato il presidente del Tribunale, Francesco Gratteri, il procuratore Giuseppe Nicolosi, il presidente dell’Ordine degli avvocati Marco Barone, il sindaco Matteo Biffoni, il presidente della Provincia Simone Calamai, il questore Giuseppe Cannizzaro, il viceprefetto e Camera penale. "E’ una tecnica usata in altri comuni - ha continuato - che ha dato buoni risultati". E’ la proposta indirizzata ai sindaci per rimettere in moto l’attività del giudice di pace: si ricorda che Gratteri ha sospeso per il 2023 l’iscrizione a ruolo dei decreti ingiuntivi per carenza di personale. Un sacrificio, come riconosce Sisto, che potrebbe valere le pena tentare. Ma che ha fatto storcere il naso al sindaco Biffoni, pur in un contesto di fair play, che ha manifestato "forti perplessità sul fatto che si possano inviare dipendenti comunali all’ufficio del giudice di pace. Bisogna vedere se è una strada praticabile secondo la Corte dei conti. Come non si possono obbligare le persone a venire a Prato, i sindaci non possono obbligare i dipendenti a prestare servizio in tribunale. La soluzione deve arrivare dal Ministero: ai Comuni non spetta sostenere il sistema giustizia. Noi facciamo la nostra parte: il giudice di pace è in comodato gratuito in un locale comunale". Sul tavolo la situazione edilizia del palazzo e la carenza di organico anche per gli altri uffici di tribunale e procura. "Abbiamo cercato di delineare una prospettiva operativa - ha detto Sisto che ha chiamato in diretta il responsabile del Provveditorato - Nell’arco di 15 giorni avremo un incontro col Provveditorato per definire i lavori, bisogna anche rimodulare il costo degli interventi progettuali". Sul versante del personale, Sisto parla di "buona soddisfazione per il numero dei magistrati", mentre non lo si può dire altrettanto per il resto degli organici. "Riguardo agli scoperti c’è da chiedersi perché Prato non è più attrattiva. Si cercherà di capire che cosa si può fare per incentivare la presenza a Prato del personale della giustizia. E’ un tema complesso ma sono fiducioso di trovare soluzioni con la buona volontà di tutti". "Ringrazio i partecipanti: di fronte a problemi strutturali bisogna fare squadra - ha detto Mazzetti - Ringrazio il viceministro, attento e disponibile, ha impostato una strategia per la risoluzione dei problemi con proposte e un cronoprogramma chiari. Sisto ha avuto un approccio concreto per risolvere i problemi di un tribunale dove è prioritario intervenire sugli impianti e sulle strutture e dove i lavori sono bloccati". Dunque, per Mazzetti, si legge in una nota, è importante "trovare una soluzione, anche in sinergia con le pubbliche amministrazioni, per invogliare i lavoratori a restare".

Sara Bessi