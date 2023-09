Giullari, bando dedicato ai giovani. Aiuti per lo sport o per la musica

Un contributo economico per permettere ai figli di fare sport o frequentare una scuola di musica. L’associazione "I Giullari" anche quest’anno propone un bando al quale potranno partecipare le famiglie con Isee inferiore a 15.000 euro.

L’importo stanziato nel bando è di 6000 euro e i contributi verranno distribuiti in base ad una graduatoria Isee. Il beneficiario dovrà dimostrare l’avvenuta iscrizione all’attività sportivamusicale ed il pagamento della quota di iscrizione o della tariffa di frequenza nel periodo che va dal 1° settembre al 31 dicembre. Il bando viene reso pubblico in occasione della festa dell’Assedio alla Villa che parte oggi e dove l’associazione gestisce lo stand gastronomico "La taverna dei giullari".

"La festa – spiegano i Giullari – è l’occasione per far sapere che anche quest’anno sarà attivo il nostro progetto di sostegno economico non solo per lo sport ma anche per la musica. Questa opportunità è rivolta a ragazzi e ragazze di età inferiore a 18 anni, residenti a Poggio a Caiano".

Il bando e la modulistica per partecipare sono scaricabili dal sito www.giullari.org.

All’Assedio, oggi alle 22, alla taverna musica con "Stasera balera", domani Tommy Degli Angeli e Charlotte e domenica Oras deejay. Questa sera il corteo degli sposi arriverà alle 21 davanti alla villa e sarà accolto dagli sbandieratori di Pistoia. Dalle 21,25 nel giardino esibizione della compagnia La Barraca, poi Nuvos Amor e Messer Lurinello e i Giullari del Diavolo. Alle 22.40 esibizione degli sbandieratori di Montecarlo e chiusura con Shezan. Per le vie ci saranno il mercatino dell’artigianato e tanti stand gastronomici. Il biglietto d’ingresso costa 7 euro.

M.S.Q.