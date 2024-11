Giugni ha fiducia nei suoi ragazzi

"Se fossimo riusciti a sfruttare meglio alcune occasioni e a non incassare il gol del 3-1 a dieci minuti dalla fine forse sarebbe andata diversamente. Inutile stare a recriminare, comunque. E’ un peccato perché la squadra ha giocato per lunghi tratti alla pari con la Lunigiana Pontremolese". Dopo la sconfitta pesante rimediata in trasferta nell’ultimo turno del girone A di Promozione, Alessio Giugni, allenatore del Viaccia, non si perde d’animo. Certo, la rotta va invertita e l’obiettivo rimane quello di lasciare quanto prima l’ultima posizione in classifica: "L’avversario era tosto e importante. Siamo partiti bene, ma poi abbiamo commesso le solite ingenuità e in questo momento ogni errore lo paghiamo carissimo – insiste il tecnico del Viaccia -. A livello di gioco i ragazzi hanno anche reagito, ma non siamo riusciti a trovare il gol del 2-2 pur creando occasioni in avvio di ripresa".

L.M.