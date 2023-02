Giù la fabbrica, ora nuovi parcheggi

Al posto del vecchio capannone industriale in via Adda A Oste, adesso c’è un nuovo parcheggio e un’area a verde di circa 500 metri quadrati. Una piccola operazione di rigenerazione urbana, voluta dal Comune per migliorare la vivibilità della zona, dotandola di nuovi spazi all’aperto per i cittadini. Dopo aver completato la demolizione del vecchio edificio industriale è stato realizzato un parcheggio di 395 metri quadri che aiuterà i residenti della zona a parcheggiare con più facilità, un posto per disabili, due posti per motocicli ed un’area a verde pubblico attrezzato di 435 metri quadrati, che è stata recintata, dotata di un impianto d’irrigazione e di illuminazione.

Adesso manca solo il collaudo dello spazio e alcune piccole sistemazioni per rendere l’area ancora più gradevole, dopo di che il Comune inaugurerà ufficialmente lo spazio. Lo scorso anno l’amministrazione comunale aveva cambiato la previsione urbanistica che, in un primo momento, prevedeva di realizzazione di nuove abitazioni che dovevano prendere il posto della vecchia fabbrica.

"Quella di via Adda è una conversione positiva che porta un beneficio a tutto l’isolato. Sono creati spazi pubblici nel centro di Oste: una area a verde per la vita all’aria aperta, dove metteremo anche alcuni giochi per i bambini, un nuovo parcheggio che va a migliorare la situazione della sosta dei veicoli in una zona densamente abitata - spiega il sindaco Simone Calamai –. Si tratta di una piccola rigenerazione urbana che fa da apripista al grande progetto di trasformazione della ex Fabbrica Rossa".

Le superfici non utilizzate nel centro di Oste saranno trasferite, attraverso lo strumento della perequazione urbanistica in via Siena e in via Puccini dove saranno realizzati due nuovi edifici produttivi che rispondono all’esigenza di crescita e sviluppo del distretto industriale di Montemurlo.

In via Puccini sarà realizzato un nuovo fabbricato, composto da due unità immobiliari. I due edifici prevedono al piano terra un ampio locale laboratorio, oltre a servizi e uffici, e al primo piano un grande open space. Dal progetto nasceranno 15 posti macchina tramite la realizzazione di parcheggi a pettine lungo la via Puccini, oltre ad un marciapiede percorribile agevolmente anche da persone in carrozzina.