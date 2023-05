Gite, scambi e divertimento Torna la sfida tra convitti

Tremila studenti da tutta Italia per la sfida tra convitti. Dopo tre anni di stop e una versione ridotta andata in scena lo scorso anno, tornano di nuovo le ’Convittiadi’, la grande manifestazione sportiva che richiama ragazzi delle scuole medie e delle superiori per una settimana impegnati in sfide sportive: dal basket al ping pong, dal calcio alla pallavolo passando per scacchi e tennis. Una settimana di competizioni dove a vincere è sicuramente il divertimento e la spensieratezza, quello che hanno perso negli ultimi tre anni. Trentatré i convitti e gli educandati d’Italia in gara per un totale di cifra 3000 studenti tra i quali una cinquantina provenienti dal Convitto Cicognini di Prato. "Siamo veramente felici e orgogliosi", commenta il preside del Convitto Cicognini Tiziano Nincheri. "Le Convittiadi sono una bellissima occasione di crescita e in questo momento rappresentano anche e soprattutto una importante occasione di socialità, quello che i nostri ragazzi hanno perso in questi lungi anni di pandemia". Il treno dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella è partito alla volta di Catanzaro, città che quest’anno ospita la quindicesima edizione, e gli studenti-atleti sono stati salutati con affetto dai docenti e dai compagni. Il ritorno dei viaggi d’istruzione quest’anno è stato una bocca di aria fresca anche per il settore del turismo, in piena ripresa anche grazie alle gite scolastiche.

Sempre in tema di olimpiadi, ma non sportive ottimi risultati per gli alunni del Dagomari che dopo una dura battaglia a colpi di calcoli e numeri si sono qualificati per finali delle Olimpiadi nazionali di Economia e Finanza. Dopo aver vinto le competizioni regionali, Niccolò Mastrolia della 1G AFM per la categoria Junior e Matteo Niccoli della 3C Sia per la categoria Senior gli studenti si sono ritrovati il 5 maggio a Milano per la gara finale che ha visto uno studente per ogni regione, rispettivamente per ciascuna categoria, accompagnati dai loro docenti, i professori Annamaria Frati e Marcello Contento, che li hanno guidati durante il percorso di studio e formazione. Soddisfatta la dirigente Claudia Del Pace che sottolinea come "i presupposti educativi e didattici dell’iniziativa, in un’ottica collaborativa e non competitiva".

Si.Bi.