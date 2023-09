Gita a Orvieto Come iscriversi

Una gita a Orvieto e Civita di Bagnoregio

con l’associazione Festa Santissimo Crocifisso di Seano. E’ in programma per il 15 ottobre e le iscrizioni sono già aperte. Il costo è 65 euro e comprende il viaggio in pullman con partenza da Seano alle 6,30, la visita guidata di Orvieto. Iscrizioni: agenzia Kublai in via Baccheretana oppure telefonare a 055.8706884.