Gispi Tigers, che sfida. C’è la capolista Olbia

Un eventuale successo garantirebbe l’aggancio alla vetta del girone. E su queste basi, non c’è nemmeno bisogno di indicare quella debba essere l’obiettivo dei Gispi Tigers, nel big match di domani contro l’Olbia prima della classe: aggiudicarsi l’intera posta in palio aprirebbe senza dubbio scenari molto interessanti in chiave-promozione. Un incontro che si giocherà domani alle 14,30 a Coiano, valido per la quinta giornata della fase promozione campionato di Serie C di rugby. Ed è in questo momento lo scontro al vertice: gli uomini di Lorenzo Vannini e Luca Nuti occupano la seconda posizione nel girone con 15 punti, mentre i sardi si trovano in prima posizione a quota 20 dopo aver raggranellato quattro vittorie in altrettante uscite. Ottimo anche il ruolino di marcia dei rugbisti pratesi, capaci di vincere per tre volte su quattro e di rialzarsi domenica scorsa espugnando il campo del Tirreno (dopo lo stop rimediato con l’UR Firenze). Una partita ad alto tasso di difficoltà, cui faranno seguito due settimane di pausa. Per il ritorno sul terreno di gioco bisognerà infatti aspettare il 30 marzo prossimo, quando a Prato arriverà Firenze e bisognerà pensare a riscattare il recente ko. La sosta servirà poi per ricaricare le batterie e recuperare eventuali infortunati: un motivo in più per dare il 110% contro il sodalizio sardo e cercare di chiudere questo mini-ciclo di partite da primi della classe, "Contro il Tirreno volevamo assolutamente vincere, avevo chiesto ai ragazzi una prova di carattere nonostante fossimo rimaneggiati e hanno risposto benissimo – ha commentato il tecnico Vannini, ricordando l’ultima prestazione del gruppo - forse abbiamo subito un po’ troppo in difesa in alcune circostanze, ma comunque abbiamo tenuto bene complessivamente. Adesso dobbiamo continuare su questa strada".

G.F.