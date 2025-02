Gispi Tigers al top. E sogno promozione

"Un bilancio? Senz’altro positivo. Siamo ripartiti al meglio nonostante nonostante gli infortuni, c’è entusiasmo e si ragazzi si allenano bene". Parola di Lorenzo Vannini e Luca Nuti tecnici dei Gispi Tigers, che hanno così commentato il momento della squadra. Il campionato di Serie C sta osservando una lunga sosta che si concluderà fra poco meno di due settimane, ma Doni e compagni stanno continuando ad allenarsi: domani alle 20 sosterranno ad esempio un allenamento congiunto con i Cavalieri Union, per mantenere ottimale la condizione fisica in vista della gara del 16 febbraio prossimo contro Firenze. E il morale è più alto che mai, perché la fase-promozione del torneo è oggettivamente iniziata nel miglior modo possibile: grazie alle vittorie ottenute contro Vasari Arezzo e Livorno, i Tigers hanno centrato due successi in altrettanti incontri ed occupano la prima posizione del girone tosco-sardo con 10 punti. A pari merito con l’Olbia, nei cui confronti possono però contare su una miglior differenza-punti: gli uomini di Vannini e Nuti hanno messo a segno complessivamente 59 punti senza subirne nemmeno uno. Il prossimo impegno sarà in trasferta, come detto contro l’UR Firenze terzo a quota 9 in graduatoria. Le difficoltà non mancheranno, iniziando dagli infortunati: Gorgeri ha praticamente concluso la stagione a seguito della rottura del perone, ad esempio. Ma vincere aiuta a vincere e chissà che non possa essere l’anno buono per la promozione in Serie B. "L’obiettivo primario dei Tigers è quello di riportare sul campo giocatori che hanno o avevano intenzione di smettere, oltre ad agonisti che non trovano spazio nelle categorie superiori – ha ricordato Nuti – non ci siamo dati obiettivi previsi, se non quello di fare bene. Puntare alla promozione? Penso che la squadra abbia le potenzialità per battere tutte le altre concorrenti. Ma al tempo stesso anche per perdere contro tutte loro, se l’attenzione non resta alta. Noi dobbiamo continuare su questa strada, facendo la nostra strada. E poi staremo a vedere".

Giovanni Fiorentino