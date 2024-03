"Girare qui? Un’esperienza bellissima"

Nel suo lungo curriculum film di successo – come Bodyguard, Il gladiatore, Caccia ad ottobre rosso, L’ultima tentazione di Cristo –, ma anche partecipazioni a serie tv molto famose, come Miami Vice o Law & Order. In Italia ha lavorato con Lina Wertmuller, Liliana Cavani, Paolo Sorrentino, Gabriele Salvatores e Carlo Verdone (nel film Io e mia sorella era il marito ungherese di Ornella Muti). Tomas Arana, star di Hollywood, nel cast del film made in Prato, Non aprite quella bara.

Qualè il suo ruolo?

"Non voglio svelare molto. Posso dire che il mio ruolo è quello che organizza una macchinazione in questa black comedy che ho avuto il piacere di girare. Spesso ho interpretato ruoli di cattivo. E io dico sempre scherzando: non sono cattivo. Diciamo che non sono capito"

Un film tutto girato in Toscana e a Prato. Ha avuto modo di conoscere la nostra città?

"Certo. Negli anni ’80 quando facevo teatro con il gruppo Falso Movimento sono stato spesso al Metastasio e al Fabbricone quindi la conosco bene ed è sempre un piacere tornarci. Me la ricordo in quegli anni, il periodo della grande storia per il mondo dei tessuti e degli artigiani. Adesso c’è una forte comunità cinese. Sono cresciuto a San Francisco dove c’era una comunità molto numerosa. Ho molti amici cinesi, mi piace molto la loro cultura"

Il suo rapporto con il regista pratese Matteo Querci?

"Ho conosciuto Matteo qualche tempo fa, avevamo anche un altro progetto che purtroppo non è decollato. Matteo è molto bravo, lo stimo molto. E’ stato un piacere vederlo all’opera, investire soldi. Molto spesso nel cinema non basta solo questo. Bisogna avere la capacità organizzativa di portare avanti il progetto, oltre il budget disponibile. E Matteo in questo è stato bravissimo. Da solo ha scritto, prodotto e diretto un film, da vero regista indipendente. Oggi è sempre più raro"

Insieme a lui, tanti attori pratesi e toscani.

"E’ stata una bellissima esperienza conoscere alcuni attori bravissimi come Francesco Ciampi, Orfeo Orlando. E poi Gaia Nanni, Alessio Sardelli e il mio amico David Brandon. Davvero fantastici".

Ha trovato molte differenze tra il metodo di lavoro hollywoodiano e quello italiano?

"E’chiaro che se giri ad Hollywood spesso hai a disposizione grandi capitali. Ma per fortuna anche negli Stati Uniti esiste il cinema indipendente. Amo molto girare con registi indipendenti, che hanno la forza di portare avanti le proprie idee. Un po’ come ha fatto Matteo con questo film. Non sempre c’è bisogno di tanti soldi. A volte c’è bisogno soprattutto di una bella storia o di una bella sceneggiatura e di un bel gruppo di lavoro come è successo in Non aprite quella bara".

Pensando alla sua filmografia, un ricordo di Whitney Houston.

"Whitney era una persona meravigliosa che dava grande gioia al mondo, attraverso la sua anima e il suo talento. Era bella, gentile, simpatica..."

