Giovannini, si replica alla Baracca. Applausi per il sindaco galantuomo

Tanti applausi e appena chiuso il sipario, il piacere di confrontarsi, di condividere. Lo spettacolo "Ti ricordi della vita? Dialogo impossibile fra Roberto Giovannini e Sibilla Aleramo" andato in scena venerdì e sabato scorsi a La Baracca è stato un successo e sarà replicato questo sabato alle 21.15. "Un’ora di spettacolo e un’ora di dibattito, e gli spettatori felici di partecipare", dice Maila Ermini, autrice del testo e in scena assieme a Gianfelice D’Accolti. Fra il pubblico una sorpresa: la nipote dello storico sindaco di Prato, Tiziana Giovannini, molto contenta di aver assistito alla pièce dedicata allo zio, al suo ruolo determinante nella storia della città. Giovannini fu sindaco di Prato per quattro volte consecutive fra il 1948 e il 1965. Gli anni difficili, gli anni della ricostruzione, dei licenziamenti nelle fabbriche, della formazione di una nuova classe di artigiani per conto terzi, della formazione del distretto. Si deve alla sua opera, e alla sua straordinaria passione per il teatro, la riapertura del Metastasio nell’ottobre del 1964. Nel tempo costruì uno straordinario archivio di materiale documentario, di notevole interesse per la storia locale conservato in in Lazzerini. Si sentì tradito dalla politica, che lo costrinse alle dimissioni. Fu eletto alla Camera con il Pci nel 1968 e nel 1972. Si ritirò dalla politica. Morì suicida nel 1995. "Lo spettacolo è un ritratto di un eroe del nostro tempo, ingiustamente dimenticato – spiega Ermini –, che dialoga e si scontra con una figura ben più conosciuta, non convenzionale e spregiudicata, della letteratura italiana. I due si conobbero nella realtà, non è invenzione e si scambiarono lettere; lui, uomo discreto e integerrimo, di questa certa intimità con la Aleramo non si vantò mai". Quello che è andato in scena a La Baracca è un incontro immaginario, un dialogo intenso sulla politica, sui sentimenti, sulla vita. "Studiando la figura di Giovannini – aggiunge Ermini – mi sono stupita che pochi abbiano approfondito il suo lavoro umano e politico; non ho trovato nessun ciclo di studi o di incontri su di lui, nessuna tesi di laurea. Se si escludono gli studi, pregevoli, sulla sua biblioteca e le testimonianze raccolte e pubblicate dalla Lazzerini nel 1998 ne La carriera del Gentiluomo. Con questo spettacolo è come se in qualche modo Giovannini fosse finalmente rientrato da protagonista, attraverso il teatro, nella sua città".