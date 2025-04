Giovani, progetti etici e di successo. Ecco le idee migliori degli studenti

Sono ancora studenti delle scuole superiori di Prato, ma hanno le idee ben chiare per il loro futuro: diventare imprenditori di successo, senza mai dimenticare l’etica. Alessia Avella, Sofia Bardi, Martina Burberi, Gregorio Castelli, Salvatore Giglio del Convitto Cicognini hanno vinto il Trofeo EYE Prato come migliore idea di impresa 2025 e la borsa di studio "Vittorio Malerba", voluta dalla sorella (l’avvocato Costanza Malerba).

La loro "Uschool" ha convinto una giuria di esperti. L’app per lo studio collaborativo ricompensa chi aiuta gli altri. Non sono stati gli unici vincitori del contest che chiude la 14° edizione di Eye, il percorso di imprenditoria etica promosso da Artes Lab APS e Comune di Prato e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Nella sede di Confindustria, l’assessore comunale all’innovazione Benedetta Squittieri e la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato Diana Toccafondi hanno consegnato il Trofeo EYE Prisma 2025 a Walter Fantacci, Andrea Morganti, Matteo Niccoli, Sibora Hysa, Emma Trinca, Lucia Xue (Datini e Dagomari) per l’idea Pocket Family, servizio digitale per la collaborazione in famiglia: andranno in viaggio a Bruxelles.

Il Premio Start-Up dei Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Nord va a "Job Start" che mette in contatto i giovani in cerca di lavoro e le aziende: lo hanno ottenuto Edoardo Bessi, Niccoló Borracchini, Lavinia Gazzarrini, Pascal Landriscina, Anna Rozzi (Cicognini); si sono aggiudicati anche la menzione speciale "Alta Toscana Innova". Il Trofeo EYE Confartigianato Imprese Prato 2025 è stato assegnato a "Trust", servizio di consulenza e prevenzione di calamità naturali di Matteo Bartolini, Matteo Chen, Elena Hu, Lorenzo Sanesi e Francesco Venturelli (Cicognini e Gramsci Keynes).

Tre le menzioni speciali i cui vincitori concorreranno al Trofeo EYE Toscana: la Social (il più votato sul web) va a "Try & Buy (T&B)", piattaforma digitale che mostra come i vestiti ti stanno davvero riducendo i resi online, la Mentor a "Icchètubutti", scanner digitale per migliorare la raccolta differenziata e la AlumnEYE a "Try&Ride", servizio di prova di moto.

Negli scorsi mesi gli studenti hanno conosciuto il mondo dell’innovazione e dell’imprenditoria e poi impegnandosi in un laboratorio di ideazione d’impresa. "Questo progetto - ha detto Squittieri - ci consente di portare l’educazione all’imprenditorialità fondata sui valori della Costituzione nelle scuole superiori pratesi. Da idea imprenditoriale a impresa il passo non è breve: sperimentare, crescere, progettare, poter sbagliare e vincere sono la base di questa esperienza".