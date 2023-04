Giovani e anziani "Casa" insieme Ecco i bandi

Due avvisi per individuare privati e associazioni per gestire le azioni del progetto "Zona digitale - valore sociale", nato nell’ambito dell’iniziativa per la sicurezza integrata e finanziato dalla Regione nel 2022, che prevederà la nascita all’interno di un edificio situato in via Braga 207213 sul territorio di Vaiano di un centro culturale polifunzionale rivolto soprattutto ai giovani dai 15 ai 30 anni e alla fascia d’età più anziana, per generare, attraverso attività commerciali e servizi dedicati a questi target, aggregazione, socialità, senso di appartenenza alla comunità e cultura.

L’edificio individuato, vuoto da anni, si colloca all’interno di un’area in cui è in corso un progetto di riqualificazione urbana, quello della piazza Galilei che di fatto trasformerà l’attuale parcheggio in una vera e propria piazza cittadina e il progetto "Zona Digitale – Valore Sociale" è di fatto sinergico e complementare all’intervento di qualificazione urbana. I due avvisi serviranno ad individuare, quello rivolto alle imprese, due privati, mentre l’altro, un’associazione interessata alla realizzazione di servizi di natura culturale e di aggregazione per giovani e di scambio intergenerazionale.

Alle associazioni si chiede, tramite la manifestazione di interesse, di candidarsi a gestire le attività previste dal bando. Attività e servizi che dovranno essere in linea con l’obiettivo del progetto. Per entrambi i bandi per presentare la candidatura è solo digitale e non c’è da presentarsi presso nessun ufficio.

C’è tempo fino alle 9 del 28 aprile 2023 per manifestare l’interesse da parte di privati e associazioni. Gli avvisi sono consultabili sul sito del Comune di Vaiano.