Giostre e street food Luna Park, si riparte

Da sabato 26 agosto a domenica 17 settembre in viale Marconi torna il tradizionale Luna Park, uno dei più grandi e apprezzati della Toscana con attrazioni per grandi e piccoli, giostre e banchi alimentari provenienti da varie parti d’Italia tra street food e dolciumi posti sul perimetro del parco fiera. Nell’ambito della stessa manifestazione, torna anche la "Festa del bambino" per tre martedì consecutivi il 29 agosto, il 5 e il 12 settembre tutto il giorno (in orario di apertura del parco), con promozioni sui biglietti per i ragazzi fino a 14 anni attraverso la formula dei coupon "prendi due e paghi uno" per la fruizione delle attrazioni.

La promozione sarà pubblicata sulle pagine locali dei quotidiani "La Nazione" e "Il Tirreno" il fine settimana precedente alla Festa. Confermata anche la "Giornata del diversamente abile" giovedì 7 settembre dalle 9.30 alle 12.30 che ogni anno coinvolge numerose persone tra giovani, adulti e accompagnatori che possono usufruire dell’accesso gratuito alle attrazioni e una merenda offerta dagli esercenti.