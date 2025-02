Giorno Ricordo. In Lazzerini si parla di foibe

Doppio appuntamento domani in Lazzerini. In occasione del Giorno del Ricordo lo storico Claudio Vercelli presenterà in sala conferenze il suo volume Capire le Foibe (Edizioni Capricorno), in dialogo con il professor Andrea Mazzoni. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Museo della Deportazione di Figline e con la Libreria Gori. Capire le foibe e coglierne le tante ricadute politiche, morali e sociali nella storia repubblicana e fino ad oggi è l’obiettivo della ricerca di Vercelli. Il libro cerca di fare chiarezza, rivedendo fatti, antefatti e conseguenze. Partendo dai dati storici assodati e da una riflessione critica, il volume descrive le vicende successe tra il 1943 e la seconda metà degli anni Cinquanta per offrire ai lettori diverse chiavi di lettura su una più ampia vicenda che chiama in causa l’identità italiana.

Alla stessa ora nella sala ragazzi della biblioteca Lazzerini è invece in programma il terzo incontro del gruppo di lettura per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Protagonista sarà il libro dal titolo Corri ragazzo, corri di Uri Orlev pubblicato da Salani, su cui tutti i partecipanti potranno confrontarsi. La partecipazione è libera. Gli incontri di lettura per adolescenti sono a cadenza mensile, fino a maggio, ogni secondo venerdì e ogni volta si parla di un libro diverso. La formula è strutturata come un appassionante viaggio da fare insieme, seguendo una sorta di mappa: ad ogni appuntamento corrisponde un tema, e quindi per ogni tappa e in base al tema verrà scelto insieme a tutti i partecipanti il libro da leggere per l’incontro successivo. Questo venerdì il tema è La linea del tempo. Le ragazze e i ragazzi hanno a disposizione una cartolina con una mappa su cui segnare via via il titolo del libro scelto per l’incontro successivo che verrà comunque pubblicato sul sito della Lazzerini in modo da dare a chiunque la possibilità di leggerlo nell’arco di un mese. E per incentivare la partecipazione attiva i ragazzi ricevono un timbro per ogni bandierina conquistata sulla mappa, che corrisponde al libro letto.