Giorno della Memoria: c’è Herr doktor

Giorno della Memoria 2024, inizia oggi il programma pratese di appuntamenti. Alle 10 al Teatro Politeama lo spettacolo "Herr doktor" (nella foto), messo in scena dalla compagnia teatrale Equivoci (biglietto 10 euro). Nello scompartimento di un treno, un uomo e una donna. Lui è Joseph Goebbels, Ministro della propaganda del Terzo Reich, uno dei più importanti e noti gerarchi nazisti. Lei, anonima, gli pone qualche domanda per conversare e trascorrere il tempo. Il dialogo si trasforma in una sorta di intervista non dichiarata e poi ancora in una confessione, da cui emergono le contraddizioni e la genialità di uno degli uomini più vicini a Adolf Hitler. Raccontare e ricordare oggi, nell’era della comunicazione, la vicenda del "dittatore della cultura" - che usò parole, arte e pensieri come armi scatenando una delle persecuzioni più violente e inquietanti che la Storia abbia conosciuto – è un modo per mantenere vigile la coscienza e trasformare in impegno concreto la Memoria. Il calendario delle iniziative pratesi per il Giorno della Memoria è promosso dal Museo della Deportazione e dai Comuni di Prato e Montemurlo, in collaborazione con Aned e Anpi provinciale.