Giorno del ricordo, un giardino per i martiri delle Foibe

A Carmignano nel giorno del ricordo verrà intitolato un giardino alle Foibe. Per ricordare le vittime delle Foibe, l’esodo dei profughi giuliani, istriani e dalmati e le drammatiche vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra, sabato, alle 10,30 il giardino di via Bartali alla Serra, verrà intitolato ai martiri, con la deposizione di una corona d’alloro. Oltre al sindaco e agli amministratori, sarà presente Matteo Mazzoni, direttore dell’Istituto Toscano della Resistenza di Firenze. "Arriviamo a questa intitolazione dopo un percorso di approfondimento sulla tragedia delle Foibe iniziato all’inizio della mia prima legislatura – commenta il sindaco, Edoardo Prestanti –. Si tratta di un argomento complesso che si inserisce in un periodo storico pieno di drammatiche ombre, da ripercorrere facendosi accompagnare da storici, infatti ci siamo sempre fatti guidare sia dal professor Luca Bravi, dell’Università di Firenze, che dal direttore dell’Istituto Mazzoni, che sarà con noi alla cerimonia. Invito tutti i consiglieri comunali e tutti i cittadini a partecipare a questa commemorazione, vivendola come importante momento di conoscenza e confronto". A Poggio a Caiano, invece, al Giardino Martiri delle Foibe, in via Indipendenza al Poggetto, alle 9,30 ci sarà la deposizione della corona d’alloro in ricordo dei martiri delle foibe.

C.C.