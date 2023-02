Giorno del Ricordo: in Comune storie e memorie del confine orientale

Anche Prato domani celebra Il il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. Il primo appuntaento sarà come da tradizione in mattinata, alle 9.30, con la deposizione di una corona d’alloro da parte del presidente del Consiglio comunale Gabriele Alberti alla lapide commemorativa in via Martiri delle Foibe. Alle 15 nel salone consiliare del Comune è in programma la seduta della commissione consiliare 5 cultura e istruzione che sarà dedicata a un approfondimento sul tema "Storia vissuta e memorie da condividere, cosa significa parlare di confine orientale" con lo storico Claudio Vercelli dell’Istituto degli Studi storici di Torino, il professor Luca Bravi del dipartimento formazione e intercultura dell’università di Firenze. Interverranno anche il presidente del Consiglio comunale Gabriele Alberti e l’assessore alla politiche della memoria Ilaria Santi. L’incontro è aperto al pubblico e sarà possibile seguirlo anche in streaming sul sito web del Comune (https:governo.comune.prato.ititconsigliostreaming-video-delle-sedute-del-consiglio-comunale).

Da molti anni continuano riflessioni e gli approfondimenti sulla storia e sugli eventi che caratterizzarono gli ex territori italiani della Dalmazia e dell’Istria, dal momento in cui passarono all’Italia nel 1918 fino al ritorno definitivo di Trieste all’Italia (1954) e alla firma del trattato di Osimo che confermò i nuovi confini tra Italia ed ex Jugoslavia usciti dal Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947: "Con l’incontro organizzato in Comune - spiega il presidente del consiglio Alberti - vogliamo approfondire e conoscere meglio i fatti storici che portarono alla tragedia delle foibe e all’esodo delle popolazioni di Dalmazia e Istria, perchè la storia è patrimonio di tutti e non deve essere oggetto di divisioni politiche".

Infine c’è da ricordare che il Giorno del Ricordo del 10 febbraio è stato istituito solo in tempi piuttosto recenti grazie alla legge 92 del 30 marzo 2004, "per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale".